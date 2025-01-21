Объявлено время проведения последней тренировки "Карабаха" перед матчем с ФКСБ

Объявлено время проведения пресс-конференций и открытых тренировок для представителей СМИ в преддверии матча "Карабах" - ФКСБ (Румыния), который состоится в рамках седьмого тура группового этапа Лиги Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-конференция с участием главного тренера чемпиона Азербайджана Гурбана Гурбанова состоится 22 января в 13:15 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В 17:00 будет организована открытая тренировка (первые 15 минут) агдамской команды для представителей СМИ. Тренировочный процесс будет проходить на "Азерсун Арене".

Пресс-конференция главного тренера команды гостей Элиаса Хараламбуса, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 18:00. Тренировка представителя Румынии, которая будет открыта в течение первых 15 минут, начнется в 18:30.

Отметим, что матч "Карабах" - ФКСБ, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 23 января, начнется в 21:45.