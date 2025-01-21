Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие 12 команд Азербайджанской баскетбольной лиги.

В 1/8 финала встретятся команды, занявшие 4-6-е места в группе А и 2-6-е места в группе В по итогам первых двух кругов чемпионата. В этапе, который состоится 28-29 января, встретятся следующие пары: "Гянджа" - "Орду", "Сумгайыт" - "Нефтчи", "Лянкяран" - НТД и "Абшерон" - "Губа".

Четвертьфинальные матчи пройдут 12-13 марта. "Нахчыван", "Сабах", "Серхедчи" и "Шеки" начнут соревнование непосредственно с этого этапа.

Отметим, что турнир завершится 16 марта.