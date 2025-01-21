https://news.day.az/sport/1724406.html Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана - ФОТО Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по баскетболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие 12 команд Азербайджанской баскетбольной лиги. В 1/8 финала встретятся команды, занявшие 4-6-е места в группе А и 2-6-е места в группе В по итогам первых двух кругов чемпионата.
Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана - ФОТО
Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по баскетболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие 12 команд Азербайджанской баскетбольной лиги.
В 1/8 финала встретятся команды, занявшие 4-6-е места в группе А и 2-6-е места в группе В по итогам первых двух кругов чемпионата. В этапе, который состоится 28-29 января, встретятся следующие пары: "Гянджа" - "Орду", "Сумгайыт" - "Нефтчи", "Лянкяран" - НТД и "Абшерон" - "Губа".
Четвертьфинальные матчи пройдут 12-13 марта. "Нахчыван", "Сабах", "Серхедчи" и "Шеки" начнут соревнование непосредственно с этого этапа.
Отметим, что турнир завершится 16 марта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре