Кассе, Мурао, Суламанидзе - бакинские фавориты

Бельгиец Маттиас Кассе возглавляет список участников турнира "Большого шлема", который состоится 14-16 февраля в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады, выступающий в весе до 81 кг, является спортсменом с наивысшими рейтинговыми показателями. Вторым идет Санширо Мурао (90 кг): японец является финалистом Летних Игр.

Третья стартовая позиция у серебряного призера Олимпиады Илии Суламанидзе (100 кг) из Грузии.