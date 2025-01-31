https://news.day.az/sport/1726936.html Кассе, Мурао, Суламанидзе - бакинские фавориты Бельгиец Маттиас Кассе возглавляет список участников турнира "Большого шлема", который состоится 14-16 февраля в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады, выступающий в весе до 81 кг, является спортсменом с наивысшими рейтинговыми показателями.
Кассе, Мурао, Суламанидзе - бакинские фавориты
Бельгиец Маттиас Кассе возглавляет список участников турнира "Большого шлема", который состоится 14-16 февраля в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады, выступающий в весе до 81 кг, является спортсменом с наивысшими рейтинговыми показателями. Вторым идет Санширо Мурао (90 кг): японец является финалистом Летних Игр.
Третья стартовая позиция у серебряного призера Олимпиады Илии Суламанидзе (100 кг) из Грузии.
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