https://news.day.az/sport/1727331.html Игроки «Фенербахче» и «Ризеспор» устроили потасовку Футболисты "Фенербахче" и "Ризеспора" устроили потасовку на парковке после матча. Как передает Day.Az со ссылкой на Haberler.com, в числе участников инцидента оказались Бурак Кападжак, Мерт Хакан Яндаш и Самет Акадын. С помощью полиции и окружающих футболистов удалось с трудом успокоить.
Игроки «Фенербахче» и «Ризеспор» устроили потасовку
Футболисты "Фенербахче" и "Ризеспора" устроили потасовку на парковке после матча.
Как передает Day.Az со ссылкой на Haberler.com, в числе участников инцидента оказались Бурак Кападжак, Мерт Хакан Яндаш и Самет Акадын. С помощью полиции и окружающих футболистов удалось с трудом успокоить.
Причина драки между игроками после матча "Фенербахче"-"Чайкур Ризеспор", в котором желто-синие победили со счетом 3-2, пока не известна.
На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как полицейские выводят Мерта Хакана Яндаша за пределы парковки.
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