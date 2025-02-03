Игроки «Фенербахче» и «Ризеспор» устроили потасовку

Футболисты "Фенербахче" и "Ризеспора" устроили потасовку на парковке после матча.

Как передает Day.Az со ссылкой на Haberler.com, в числе участников инцидента оказались Бурак Кападжак, Мерт Хакан Яндаш и Самет Акадын. С помощью полиции и окружающих футболистов удалось с трудом успокоить.

Причина драки между игроками после матча "Фенербахче"-"Чайкур Ризеспор", в котором желто-синие победили со счетом 3-2, пока не известна.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как полицейские выводят Мерта Хакана Яндаша за пределы парковки.