https://news.day.az/sport/1727508.html "Сумгайыт" расстался с легионером Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт" расстался с легионером. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что новое соглашение с Джорданом Резабалой, контракт которого истек, не заключено. "Сумгайыт" подписал контракт с эквадорским полузащитником в феврале прошлого года.
"Сумгайыт" расстался с легионером
Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт" расстался с легионером.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что новое соглашение с Джорданом Резабалой, контракт которого истек, не заключено.
"Сумгайыт" подписал контракт с эквадорским полузащитником в феврале прошлого года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре