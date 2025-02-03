Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт" расстался с легионером.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что новое соглашение с Джорданом Резабалой, контракт которого истек, не заключено.

"Сумгайыт" подписал контракт с эквадорским полузащитником в феврале прошлого года.