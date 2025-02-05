https://news.day.az/sport/1727995.html Нападающий сборной Азербайджана - среди лучших в Румынии Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, выступающий за "Брашов", является одним из лучших бомбардиров румынской лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в списке сильнейших нападающих чемпионата он занимает третье место. Диагональный набрал 207 очко в 49-ти сыгранных партиях. Его показатель равен 4,22 балла за сет.
Нападающий сборной Азербайджана - среди лучших в Румынии
Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, выступающий за "Брашов", является одним из лучших бомбардиров румынской лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в списке сильнейших нападающих чемпионата он занимает третье место. Диагональный набрал 207 очко в 49-ти сыгранных партиях. Его показатель равен 4,22 балла за сет.
В данный момент "Брашов" идет на втором месте в таблице.
Также команда завершила выступление в Кубке ЕКВ, проиграв в 1/8 финала итальянскому "Трентино".
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