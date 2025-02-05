Нападающий сборной Азербайджана - среди лучших в Румынии

Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, выступающий за "Брашов", является одним из лучших бомбардиров румынской лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в списке сильнейших нападающих чемпионата он занимает третье место. Диагональный набрал 207 очко в 49-ти сыгранных партиях. Его показатель равен 4,22 балла за сет.

В данный момент "Брашов" идет на втором месте в таблице.

Также команда завершила выступление в Кубке ЕКВ, проиграв в 1/8 финала итальянскому "Трентино".