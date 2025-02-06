https://news.day.az/sport/1728208.html Определились соперники сборной Азербайджана на чемпионате Европы - ЖЕРЕБЬЕВКА Сегодня состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 2025-2027 годов среди сборных до 21 года. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на жеребьевке, прошедшей в швейцарском Ньоне, стали известны и соперники сборной Азербайджана.
Определились соперники сборной Азербайджана на чемпионате Европы - ЖЕРЕБЬЕВКА
Сегодня состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 2025-2027 годов среди сборных до 21 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на жеребьевке, прошедшей в швейцарском Ньоне, стали известны и соперники сборной Азербайджана.
Сборная U-21, которая попала в группу B, сыграет с Португалией, Чехией, Болгарией, Шотландией и Гибралтаром.
Отметим, что отборочный этап начнется в марте 2025 года и продлится до октября 2026 года.
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