https://news.day.az/sport/1728229.html "Большой шлем" в Анталье выбыл из календаря Календарь мирового дзюдо претерпел некоторые изменения. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, из первоначального графика выбыл "Большой шлем" в Анталье. Традиционное рейтинговое соревнование должно было состояться в конце марта, однако теперь командам предстоит менять свои первоначальные планы.
"Большой шлем" в Анталье выбыл из календаря
Календарь мирового дзюдо претерпел некоторые изменения.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, из первоначального графика выбыл "Большой шлем" в Анталье. Традиционное рейтинговое соревнование должно было состояться в конце марта, однако теперь командам предстоит менять свои первоначальные планы.
Отметим, что в прошлом году на "Большом шлеме" в Анталье азербайджанские дзюдоисты завоевали две серебряные награды: на пьедестал поднялись Рашид Мамедалиев (73 кг) и Вугар Талыбов (90 кг).
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