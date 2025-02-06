"Большой шлем" в Анталье выбыл из календаря

Календарь мирового дзюдо претерпел некоторые изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, из первоначального графика выбыл "Большой шлем" в Анталье. Традиционное рейтинговое соревнование должно было состояться в конце марта, однако теперь командам предстоит менять свои первоначальные планы.

Отметим, что в прошлом году на "Большом шлеме" в Анталье азербайджанские дзюдоисты завоевали две серебряные награды: на пьедестал поднялись Рашид Мамедалиев (73 кг) и Вугар Талыбов (90 кг).