Кто представит Азербайджан на чемпионате Европы по бадминтону?

Сборная Азербайджана по бадминтону готовится к чемпионату Европы среди смешанных команд, который впервые пройдет в Баку.

Как сообщает Day.Az, в учебно-тренировочных сборах под руководством главного тренера команды Мортезы Валидарви участвуют 16 спортсменов.

В учебно-тренировочных сборах, которые продлятся до 11 февраля, примут участие Джахид Алгасанов, Кейша Фатима Захра, Мухаммедали Байрамлы, Эди Рески Двичайо, Агиль Габилов, Раван Нифталиев, Ульви Гусейнов, Лейла Джамалзаде, Айсу Керимзаде, Виктория Куманьяева, Хаджар Нуриева, Дикки Дви Пангесту, Нигяр Самедова, Мурад Шабанзаде, Амирхан Иманов и Назрин Мехрализаде.

Отметим, что в целом в чемпионате Европы, который пройдет в Бакинском Дворце спорта 12-16 февраля, примут участие команды Азербайджана, Дании, Испании, Англии, Франции, Германии, Чехии и Нидерландов.