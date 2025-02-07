Назван лучший футболист в истории

Британский портал FourFourTwo признал аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, вторую строчку в рейтинге занял легендарный бразилец Пеле, а третьим стал соотечественник Месси - Диего Марадона. Португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге четвертое место. Бразилец Роналдо, который, по мнению самого Месси, является лучшим игроком всех времен, стал шестым.

Месси перебрался в "Интер Майами", который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.