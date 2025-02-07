Новая команда Серхио Рамоса

Официально объявлен переход испанского футболиста Серхио Рамоса в "Монтеррей".

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, что 38-летний футболист будет выступать за мексиканский клуб до конца 2025 года.

В "Монтеррее" защитник будет играть под номером 93. Это отсылка к его игре за "Реал Мадрид" в 2014 году, когда он спас свою команду от поражения, забив гол на 90+3-й минуте финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Отметим, что Рамос являлся свободным агентом с июля 2024 года, после истечения срока его контракта с "Севильей". Ранее он также выступал за французский ПСЖ. Что касается "Монтеррея", то этот клуб будет одним из участников Клубного чемпионата мира 2025 года.