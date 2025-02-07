Уникальный рекорд нашей сборной

Женская сборная Азербайджана провела очередной матч в отборочном цикле ЕВРО-2025.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, результат выездного матча с Бельгией ничем не отличался от предыдущих.

Команда Эврена Алкая, потерпевшая четыре поражения подряд, и на этот раз не изменила своей печальной традиции. Хотя было ясно как день, что победит лидер группы C, результат матча оказался почти неожиданным.

35-очковый прогресс

Наша сборная уступила Бельгии в матче в Баку с разницей в 108 очков. Поэтому команда ожидала более сложной игры на выезде. Тот факт, что соперник боролся за первое место с Литвой, и вероятность того, что каждый мяч мог оказаться решающим, давали основания ожидать беспощадности Бельгии. На встречу в Бельгию наша команда отправилась в следующем составе: Айлин Нифталиева, Ангелина Исмаилова, Айлин Акперзаде, Сельминаз Рамазанлы, Лейла Аллахвердиева, Валерия Китаева, Ситара Аббасова, Эланур Гёкчол, Дениз Гёкчол, Шилан Акбингёль, Александра Молленхауэр и Адиля Юсубова. Не исключалось, что команда, средний возраст которой составляет 17,5 лет, будет разгромлена гораздо более опытным соперником. Но наша команда уступила с меньшей разницей, чем в Баку, - всего 73 очка. Это улучшение на 35 пунктов за короткий период времени.

Беспрецедентная защита

Наша команда, явный аутсайдер группы C, потерпела столько поражений с немыслимыми результатами, что поражение в Бельгии можно считать благословением. Особенно хороша была игра в защите. Наша команда позволила сопернику набрать всего 97 очков. Это рекорд нашей команды в текущем цикле. В трех из четырех предыдущих матчей соперники нашей команды набирали более 100 очков. Единственным исключением было число 99 в Литве. Этот результат был улучшен на два очка. Короче говоря, игроки Алкая продемонстрировали такую защиту, какой никогда раньше не было.

Всего 16 баллов

В заключительном периоде матча в Бельгии хозяева поля набрали всего 16 очков. Это лучший результат для нашей сборной. Команда, которая "дарила" каждые 10 минут своим соперникам по 20-30, а порой и больше, очков каждые 10 минут, впервые сыграла так надежно. Конечно, если это можно назвать надежным. Предыдущий лучший результат - 20. Это было зафиксировано в третьем периоде матча в Польше.

Каждые 100 секунд

В матче в Бельгии наша команда набрала 24 очка. Этот результат, достигнутый за 40 минут, означает один балл за каждые 100 секунд. Это значит, что наша команда ждет в среднем одну минуту 40 секунд, чтобы набрать одно очко. Это антирекорд сборной на отборочном этапе. Нашей команде, набравшей в худшем случае 28 очков, не хватило четырех до "рекорда", установленного ею в Баку против Бельгии.

"Корзины" на площадке не было?

Третий период матча в Бельгии оказался более неудачным в плане атак. За 10 минут наша команда набрала всего четыре очка. На первый взгляд создается впечатление, что на поле не хватало "корзины" для нашей сборной. Но этот результат не антирекорд, а его повторение. В матче против Бельгии в Баку наша команда набрала всего четыре очка за третью 10-минутку.

Отборочные матчи нашей национальной сборной

09.11.2023. Литва - Азербайджан - 99:62 (22:18, 24:19, 30:11, 23:14)

12.11.2023. Азербайджан - Бельгия - 28:136 (6:25, 4:38, 6:39, 12:34)

07.11.2024. Польша - Азербайджан - 105:51 (32:16, 32:15, 20:10, 21:10)

10.11.2024. Азербайджан - Литва - 47:108 (16:23, 13:30, 13:24, 5:31)

06.02.2025. Бельгия - Азербайджан - 97:24 (27:5, 25:7, 29:4, 16:8)

В тот же день

Сборная Азербайджана также поделила рекорд отборочного цикла ЕВРО-2025, набрав 24 очка в матче с Бельгией. Меньше баллов в матчах цикла не набрала ни одна команда. То же продемонстрировала Ирландия, завершившая матч с 24 очками. Интересно, что с командами это произошло в один и тот же день. В выездном матче против Франции островная команда проиграла со счетом 24:125.

В "Пятёрке"

Из 32 команд, участвовавших в отборочном раунде, пять не одержали ни одной победы. Наряду с нашей сборной это были Австрия, Ирландия, Северная Македония, Босния и Герцеговина. Но наша команда, набравшая всего 212 очков и позволившая соперникам набрать 545, является самой слабой в отборочном цикле по этим показателям. Конечно, отрицательный баланс в 333 пункта также является самым низким. Даже Ирландия лучше по всем показателям. У нее отставание в 244 очка - 243-487.

Отметим, что последний матч в цикле наша команда проведет девятого февраля в Баку против Польши.