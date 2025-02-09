https://news.day.az/sport/1728921.html Четвертьфинальные тай-брейки чемпионата Азербайджана Сегодня в чемпионате Азербайджана по шахматам пройдут четвертьфинальные тай-брейки. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мужской секции вакансии в полуфинал будут оспаривать Теймур Раджабов с Вугаром Асадли и Рауф Мамедов с Ахмедом Ахмедзаде. Им предстоят партии в быстрые шахматы.
Четвертьфинальные тай-брейки чемпионата Азербайджана
Сегодня в чемпионате Азербайджана по шахматам пройдут четвертьфинальные тай-брейки.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мужской секции вакансии в полуфинал будут оспаривать Теймур Раджабов с Вугаром Асадли и Рауф Мамедов с Ахмедом Ахмедзаде. Им предстоят партии в быстрые шахматы.
Накануне в полуфинал вышли Шахрияр Мамедъяров и Мисратдин Искендеров.
У женщин на тай-брейках сыграют Говхар Бейдуллаева - Тюркан Мамедъярова, Гюнай Мамедзаде - Сабина Ибрагимова и Гюльнар Мамедова - Ханым Баладжаева.
А первой полуфиналисткой стала Ульвия Фаталиева.
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