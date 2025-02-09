Четвертьфинальные тай-брейки чемпионата Азербайджана

Сегодня в чемпионате Азербайджана по шахматам пройдут четвертьфинальные тай-брейки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мужской секции вакансии в полуфинал будут оспаривать Теймур Раджабов с Вугаром Асадли и Рауф Мамедов с Ахмедом Ахмедзаде. Им предстоят партии в быстрые шахматы.

Накануне в полуфинал вышли Шахрияр Мамедъяров и Мисратдин Искендеров.

У женщин на тай-брейках сыграют Говхар Бейдуллаева - Тюркан Мамедъярова, Гюнай Мамедзаде - Сабина Ибрагимова и Гюльнар Мамедова - Ханым Баладжаева.

А первой полуфиналисткой стала Ульвия Фаталиева.