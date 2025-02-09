"Шамахы" и "Сабах" победили

Стартовал XXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоялись два матча.

Первая игра прошла в Шамахы. Местная команда, которая пытается оторваться от группы аутсайдеров, приняла "Сумгайыт" и победила с минимальным счетом 1:0.

Во втором матче дня в Баку сыграли команды, входящие в первую пятерку - "Сабах" и "Туран Товуз". Гости вышли вперед, но затем дважды пропустили - 2:1.

Премьер-лига Мисли

XXII тур

9 февраля

14:30 "Шамахы" - "Сумгайыт" - 1:0

Гол: Брахим Конате (60)

Судья: Раван Хамзазаде

"Шамахы": 1. Рикардо Фернандес, 17. Рафаэль Магеррамли (к), 6. Рауф Рустамли, 82. Руфат Аббасов, 24. Эдгар Адильханов, 32. Василий Раденович, 93. Брахим Конате, 9. Белайди Пуси, 3. Владислав Веремеев, 66. Василий Бакич, 33. Альфонс Мсанга

Запасные: 85. Камал Байрамов, 62. Абдулла Сеидахмедов, 60. Сабаил Багиров, 14. Вюсал Масимов, 5. Арсен Агджабеков, 23. Мурад Велиев, 18. Джалал Гусейнов, 19. Фахри Мамедли, 89. Джафар Мухтаров, 12. Микаэль Туик, 30. Андрей Тирковяну

Главный тренер: Айхан Аббасов

"Сумгайыт": 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 20. Айхан Сулейманлы, 19. Рой Кехат, 11. Момо Янсане, 5. Алан Диас, 60. Трезор Мосси, 77. Джасурбек Джалолиддинов

Запасные: 94. Рашад Азизли, 36. Хаял Фарзуллаев, 2. Сертан Ташкын, 30. Кямран Гулиев, 41. Угур Джахангиров, 21. Нихад Ахмедзаде, 29. Габиль Ализаде, 66. Руслан Алиев, 75. Надир Оруджев, 95. Милош Милович, 12. Гиорги Караишвили, 23. Роналдо Васкес

Главный тренер: Вагиф Джавадов

Шамахинский городской стадион

17:00 "Сабах" - "Туран Товуз" - 2:1

Гол: Павол Шафранко (50, пенальти), Джесси Секидика (59); Алекс Соуза (15)

Судья: Ингилаб Мамедов

"Сабах": 92. Стас Покатилов, 2. Амин Сейдиев (к), 5. Рахман Дашдемиров, 6. Абдулах Хайбулаев, 88. Хаял Алиев, 7. Боян Летич, 44. Софиан Чакла, 13. Иван Лепиница, 11. Кахим Паррис, 99. Негош Купусович, 33. Умарали Рахмоналиев

Запасные: 1. Юсиф Иманов, 55. Ниджат Мехбалиев, 17. Теллур Муталлимов, 9. Анатолий Нуриев, 77. Шакир Сеидов, 22. Абдулла Рзаев, 32. Элгюн Дуньямалиев, 18. Павол Шафранко, 70. Джесси Секидика, 12. Винсент Тилл

Главный тренер: Василий Березуцкий

"Туран Товуз": 41. Сергей Самок, 17. Рахим Садыхов, 88. Фаиг Гаджиев, 7. Исмаил Зульфугарлы, 77. Вейсел Рзаев, 9. Кристиан да Силва (к), 23. Алешандро Серрано, 90. Жоарлем Сантос, 15. Эммануэль Хакман, 6. Араш Кадери, 21. Алекс Соуза

Запасные: 1. Иван Коновалов, 71. Мехман Гаджиев, 39. Садыг Гулиев, 19. Орхан Алиев, 10. Хаял Наджафов, 8. Турал Байрамлы, 11. Айхан Гусейнов, 13. Фарид Юсифли, 44. Руфат Ахмедов, 30. Мирджамал Ализаде, 29. Антон Крачковский

Главный тренер: Курбан Бердыев

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