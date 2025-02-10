Представлен официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2024/2025

Немецкий спортивный бренд adidas представил официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Как сообщает Day.Az, финал турнира пройдет 31 мая 2025 года на стадионе "Арена Мюнхен" в Мюнхене (Германия).

11 и 12 февраля состоятся первые стыковые матчи за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.