https://news.day.az/sport/1729148.html Представлен официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2024/2025 Немецкий спортивный бренд adidas представил официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Как сообщает Day.Az, финал турнира пройдет 31 мая 2025 года на стадионе "Арена Мюнхен" в Мюнхене (Германия). 11 и 12 февраля состоятся первые стыковые матчи за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Представлен официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2024/2025
Немецкий спортивный бренд adidas представил официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
Как сообщает Day.Az, финал турнира пройдет 31 мая 2025 года на стадионе "Арена Мюнхен" в Мюнхене (Германия).
11 и 12 февраля состоятся первые стыковые матчи за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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