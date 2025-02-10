Новый рекорд азербайджанского атлета

Азербайджанский атлет Искендер Аскеров установил новый рекорд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш спортсмен отличился в Софии, столице Болгарии.

Он добился успеха на чемпионате Балкан среди спортсменов до 20 лет. Наш спортсмен преодолел дистанцию ​​800 м за одну минуту 59,72 секунды. Это новый рекорд Азербайджана среди спортсменов до 18 лет.

Отметим, что данный показатель находится в процессе утверждения.