https://news.day.az/sport/1729170.html Новый рекорд азербайджанского атлета Азербайджанский атлет Искендер Аскеров установил новый рекорд. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш спортсмен отличился в Софии, столице Болгарии. Он добился успеха на чемпионате Балкан среди спортсменов до 20 лет. Наш спортсмен преодолел дистанцию 800 м за одну минуту 59,72 секунды.
Новый рекорд азербайджанского атлета
Азербайджанский атлет Искендер Аскеров установил новый рекорд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш спортсмен отличился в Софии, столице Болгарии.
Он добился успеха на чемпионате Балкан среди спортсменов до 20 лет. Наш спортсмен преодолел дистанцию 800 м за одну минуту 59,72 секунды. Это новый рекорд Азербайджана среди спортсменов до 18 лет.
Отметим, что данный показатель находится в процессе утверждения.
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