https://news.day.az/sport/1729314.html Мамедъяров и Мамедова - в шаге от финала Сегодня в чемпионате Азербайджана по шахматам пройдут ответные полуфиналы. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мужском первенстве А Шахрияр Мамедъяров накануне черными переиграл Мисратдина Искендерова. И теперь ему достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в финал. Другую пару составили Теймур Раджабов и Рауф Мамедов.
У женщин в полуфиналах Гюнай Мамедзаде предстоит отыгрываться в матче против Гюльнар Мамедовой, которой она уступила накануне.
Мамедъяров и Мамедова - в шаге от финала
Сегодня в чемпионате Азербайджана по шахматам пройдут ответные полуфиналы.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мужском первенстве А Шахрияр Мамедъяров накануне черными переиграл Мисратдина Искендерова. И теперь ему достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в финал.
Другую пару составили Теймур Раджабов и Рауф Мамедов. После первой партии у них равенство.
У женщин в полуфиналах Гюнай Мамедзаде предстоит отыгрываться в матче против Гюльнар Мамедовой, которой она уступила накануне.
В другой встрече Говхар Бейдуллаева противостоит Ульвие Фаталиевой. Первая партия принесла ничью.
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