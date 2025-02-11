Мамедъяров и Мамедова

- в шаге от финала

Сегодня в чемпионате Азербайджана по шахматам пройдут ответные полуфиналы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мужском первенстве А Шахрияр Мамедъяров накануне черными переиграл Мисратдина Искендерова. И теперь ему достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в финал.

Другую пару составили Теймур Раджабов и Рауф Мамедов. После первой партии у них равенство.

У женщин в полуфиналах Гюнай Мамедзаде предстоит отыгрываться в матче против Гюльнар Мамедовой, которой она уступила накануне.

В другой встрече Говхар Бейдуллаева противостоит Ульвие Фаталиевой. Первая партия принесла ничью.