Махир Эмрели покидает "Нюрнберг"?

Футболист сборной Азербайджана и немецкой команды "Нюрнберг" Махир Эмрели собирается внести изменения в свою карьеру.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, хотя клуб хотел продлить контракт Эмрели, сделать это не удалось.

По окончании сезона Эмрели покинет "Нюрнберг".

Отметим, что в начале сезона Эмрели подписал с "Нюрнбергом" контракт на один сезон.