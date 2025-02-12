https://news.day.az/sport/1729671.html Махир Эмрели покидает "Нюрнберг"? Футболист сборной Азербайджана и немецкой команды "Нюрнберг" Махир Эмрели собирается внести изменения в свою карьеру. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, хотя клуб хотел продлить контракт Эмрели, сделать это не удалось. По окончании сезона Эмрели покинет "Нюрнберг".
Махир Эмрели покидает "Нюрнберг"?
Футболист сборной Азербайджана и немецкой команды "Нюрнберг" Махир Эмрели собирается внести изменения в свою карьеру.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, хотя клуб хотел продлить контракт Эмрели, сделать это не удалось.
По окончании сезона Эмрели покинет "Нюрнберг".
Отметим, что в начале сезона Эмрели подписал с "Нюрнбергом" контракт на один сезон.
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