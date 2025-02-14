https://news.day.az/sport/1730158.html Легенды "Барселоны" и "Реал Мадрида" проведут матч Состоится матч между легендами испанских клубов "Барселона" и "Реал Мадрид". Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт представителя Каталонии, матч состоится 13 апреля в Мексике. Это будет четвертая встреча команд в текущем сезоне. Игра состоится в городе Толука на стадионе Nemesio dies вместимостью 30 тысяч зрителей.
Легенды "Барселоны" и "Реал Мадрида" проведут матч
Состоится матч между легендами испанских клубов "Барселона" и "Реал Мадрид".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт представителя Каталонии, матч состоится 13 апреля в Мексике.
Это будет четвертая встреча команд в текущем сезоне. Игра состоится в городе Толука на стадионе Nemesio dies вместимостью 30 тысяч зрителей.
Филип Коку впервые наденет форму легенд "Барселоны". Также в матче примут участие Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль, Ривалдо, Рафаэль Маркес, Хавьер Савиола и другие. Возглавит команду Альберт Феррер.
Отметим, что в последний раз легенды клубов "Барселона" и "Реала" в декабре 2024 года. Матч завершился победой "Барселона" со счетом 2:1.
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