Легенды "Барселоны" и "Реал Мадрида" проведут матч

Состоится матч между легендами испанских клубов "Барселона" и "Реал Мадрид".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт представителя Каталонии, матч состоится 13 апреля в Мексике.

Это будет четвертая встреча команд в текущем сезоне. Игра состоится в городе Толука на стадионе Nemesio dies вместимостью 30 тысяч зрителей.

Филип Коку впервые наденет форму легенд "Барселоны". Также в матче примут участие Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль, Ривалдо, Рафаэль Маркес, Хавьер Савиола и другие. Возглавит команду Альберт Феррер.

Отметим, что в последний раз легенды клубов "Барселона" и "Реала" в декабре 2024 года. Матч завершился победой "Барселона" со счетом 2:1.