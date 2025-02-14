"Абшерон" расстался с легионером

"Абшерон" расстался с баскетболистом Жажа Дэвисом.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с американским баскетболистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Отметим, что Дэвис присоединился к бакинской команде в прошлом году.