https://news.day.az/sport/1730258.html "Абшерон" расстался с легионером "Абшерон" расстался с баскетболистом Жажа Дэвисом. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт с американским баскетболистом был расторгнут по обоюдному согласию. Отметим, что Дэвис присоединился к бакинской команде в прошлом году.
"Абшерон" расстался с легионером
"Абшерон" расстался с баскетболистом Жажа Дэвисом.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с американским баскетболистом был расторгнут по обоюдному согласию.
Отметим, что Дэвис присоединился к бакинской команде в прошлом году.
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