https://news.day.az/sport/1730258.html

"Абшерон" расстался с легионером

"Абшерон" расстался с баскетболистом Жажа Дэвисом. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт с американским баскетболистом был расторгнут по обоюдному согласию. Отметим, что Дэвис присоединился к бакинской команде в прошлом году.