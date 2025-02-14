https://news.day.az/sport/1730376.html Шесть азербайджанских атлетов на Балканском чемпионате Объявлен состав сборной Азербайджана по легкой атлетике. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда будет представлена на Балканском чемпионате шестью атлетами.
Шесть азербайджанских атлетов на Балканском чемпионате
Объявлен состав сборной Азербайджана по легкой атлетике.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда будет представлена на Балканском чемпионате шестью атлетами.
В соревнованиях, которые пройдут в Белграде, столице Сербии, Назим Бабаев и Кескин Аббасзаде выступят в прыжках в длину, а Рустам Мамедов и Екатерина Сарыева - в тройном прыжке. Ламия Велиева примет участие в забеге на 400 метров, а Бахтияр Аскерли - в забеге на 800 метров.
Отметим, что Балканский чемпионат пройдет 15 февраля.
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