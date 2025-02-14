Шесть азербайджанских атлетов на Балканском чемпионате

Объявлен состав сборной Азербайджана по легкой атлетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда будет представлена ​​на Балканском чемпионате шестью атлетами.

В соревнованиях, которые пройдут в Белграде, столице Сербии, Назим Бабаев и Кескин Аббасзаде выступят в прыжках в длину, а Рустам Мамедов и Екатерина Сарыева - в тройном прыжке. Ламия Велиева примет участие в забеге на 400 метров, а Бахтияр Аскерли - в забеге на 800 метров.

Отметим, что Балканский чемпионат пройдет 15 февраля.