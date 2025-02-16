Азербайджанский боец одержал очередную победу на турнире UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов одержал очередную победу в UFC.

Как сообщает Day.Az, турнир UFC Fight Night 251 прошел в ночь на 16 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада).

Соперником выступающего в легком весе Назима Садыхова стал бразилец Исмаэль Бонфим.

Первый раунд поединка прошел в равной борьбе, однако ключевой момент произошел незадолго до перерыва - азербайджанский боец удачно попал хай-киком в область правого глаза соперника. Бонфим сумел продержаться до окончания раунда.

Однако перед началом второго раунда было принято решение остановить бой, так как выяснилось, что бразильский спортсмен не видит правым глазом.

Таким образом, Назим Садыхов одержал победу техническим нокаутом.

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