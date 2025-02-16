Установлен новый мировой рекорд в беге

Представитель Уганды Джейкоб Киплимо установил мировой рекорд в беге на полумарафонскую дистанцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sport24, на забеге в Барселоне он преодолел дистанцию 21.1 км за 56 минут 38 секунд.

Прежний мировой рекорд на этой дистанции был установлен в октябре 2024 года. Тогда Йомиф Кеджелча из Эфиопии выиграл забег в испанской Валенсии с результатом 57 минут 30 секунд.

Киплимо 24 года. Он является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в забеге на 10 000 метров. Также спортсмен завоевал бронзовую награду на этой дистанции в 2022 году на чемпионате мира.