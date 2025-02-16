https://news.day.az/sport/1730695.html Азербайджанские борцы выcтупят в клубном Кубке мира Клубный Кубок мира по вольной борьбе стартует второго марта в Тегеране, столице Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщили иранские СМИ.
Азербайджанские борцы выcтупят в клубном Кубке мира
Клубный Кубок мира по вольной борьбе стартует второго марта в Тегеране, столице Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщили иранские СМИ.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из ведущих стран мира по борьбе, включая Россию, Азербайджан, Турцию, Грузию, Армению, Германию, Таджикистан, Туркменистан и Ирак.
Отметим, что турнир завершится третьего марта.
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