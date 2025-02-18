"Мы стараемся совершенствоваться от игры к игре"

"Мы понимали важность игры. Очень хотели победить".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом на пресс-конференции после матча с "Сабахом" заявил главный тренер "Сабаила" ​​Джавид Гусейнов.

Он прокомментировал домашнюю ничью со счетом 0:0 в 23-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу:

"Из-за нехватки времени мы не смогли проработать все детали. Я очень доволен дисциплиной и характером, проявленными игроками. Мы могли победить. Но довольствовались лишь одним очком. Продолжаем путь. Впереди нас ждут еще более сложные игры. Мы будем упорно трудиться, чтобы добиться побед. Хорошей новостью является то, что мы завоевали поддержку футбольного сообщества. Это показывает, что нам нужно было время. Мы постепенно устраняем ошибки. Пытаемся совершенствоваться от игры к игре. У каждого тренера свой тактический план игры. Игроки делают все возможное, чтобы выполнить поставленные мной задачи. Я ими доволен".