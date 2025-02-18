Хидаят Гейдаров остается третьим в мире по набранным очкам

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) по количеству набранных рейтинговых очков имеет третий показатель в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в сводной таблице Международной федерации дзюдо (IJF) приведены показатели лидеров мирового рейтинга как в мужском и женском зачете.

Азербайджанский дзюдоист в объединенной таблице находится на третьем месте, в его активе 7360 очков. Это самый высокий показатель у мужчин и Гейдаров уступает в таблице лишь Кристе Дегучи (Канада, 9790) и Анне-Марие Вагнер (Германия, 7627).

Другой наш олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) имеет девятый показатель по заработанным очкам - 6112. При этом он опережает пятикратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера (Франция, 5900).