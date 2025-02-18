Медали олимпийских призеров будут заменены новыми

Мы направили обращение касательно медалей, и в настоящее время вопрос находится на рассмотрении у французского оргкомитета.

Об этом заявил журналистам вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, комментируя возможную замену медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на летних Олимпийских играх в Париже-2024, сообщает Day.Az.

Он отметил, что оргкомитет ведет переговоры с компанией, которая изготавливает медали, и в ближайшее время будет определено, каким образом медали будут заменены. "Мы, вероятно, будем проинформированы, и медали будут заменены новыми", - добавил он.

Напомним, что из семи азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, у пяти из них произошли заметные изменения в медалях. В частности, утратили свое качество медали олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова (73 кг) - золото, бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг) - бронза, олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева (100 кг) - золото, тхэквондиста Гашима Магомедова (58 кг) - серебро, боксера Альфонсо Домингеса (92 кг) - серебро, греко-римского борца Хасрата Джафарова (67 кг) и борца вольного стиля Георгия Мешвилдишвили (125 кг) - бронза.