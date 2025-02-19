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АФФА отложила матчи лиг

Матчи Лиг АФФА U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13 и U-14 перенесены. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации. Встречи, запланированные на 22-23 февраля во всех зонах, отложены. Матчи перенесены на неопределенный срок. Причиной стали нестабильные погодные условия.