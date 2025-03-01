https://news.day.az/sport/1733827.html В Баку продолжаются соревнования по гимнастике - ФОТО На Национальной арене гимнастики продолжаются 30-й чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и 9-й чемпионат Баку и первенство страны по женской спортивной гимнастике.
В Баку продолжаются соревнования по гимнастике - ФОТО
На Национальной арене гимнастики продолжаются 30-й чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и 9-й чемпионат Баку и первенство страны по женской спортивной гимнастике.
Как сообщает Day.Az, спортсмены соревнуются в возрастных категориях малышей (2018-2017), детей (2016-2015), пре-юниоров (2014-2013), пре-юниоров (2012-2011), юниоров (2010-2008) и взрослых (2007 и старше).
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