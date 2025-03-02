https://news.day.az/sport/1733921.html Скончался вице-президент Федерации фехтования Азербайджана Вице-президент Федерации фехтования Азербайджана Фархад Касимов скончался в возрасте 61 года. Об этом Day.Az сообщили в Федерации. Отметим, что Ф. Касимов занимал пост вице-президента Федерации фехтования Азербайджана с 2017 года.
Скончался вице-президент Федерации фехтования Азербайджана
Вице-президент Федерации фехтования Азербайджана Фархад Касимов скончался в возрасте 61 года.
Об этом Day.Az сообщили в Федерации.
Отметим, что Ф. Касимов занимал пост вице-президента Федерации фехтования Азербайджана с 2017 года.
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