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Скончался вице-президент Федерации фехтования Азербайджана

Вице-президент Федерации фехтования Азербайджана Фархад Касимов скончался в возрасте 61 года. Об этом Day.Az сообщили в Федерации. Отметим, что Ф. Касимов занимал пост вице-президента Федерации фехтования Азербайджана с 2017 года.