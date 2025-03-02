"Сумгайыт" пишет "историю"

"Сумгайыт" не забивает уже 10 матчей подряд, восемь из которых прошли в Премьер-лиге и два - в Кубке Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, последний раз команда Вагифа Джавадова отличилась восьмого декабря прошлого года в матче против "Нефтчи", завершившемся со счетом 2:0.

"Сумгайыт" по этому показателю в настоящее время лидирует во всем мире.

Вчера аутсайдер первой лиги Турции "Йени Малатьяспор" наконец-то прервал свою серию из восьми матчей без голов, одержав победу со счетом 4:1 над "Шанлыурфаспором".

"Велес Сарсфилд", одна из команд, которая продолжает демонстрировать неудачные игры, не забила ни одного гола в первых семи турах нового сезона чемпионата Аргентины.

Безголевая серия "Пардубице" в Чехии и "Исмаили" в Египте достигла пяти игр.

Что касается ведущих национальных чемпионатов Европы, то "Венеция" и "Лечче" в Серии А, "Лестер" в Премьер-лиге, "Санкт-Паули" в Бундеслиге и "Реймс" в Лиге 1 не смогли забить ни одного гола в четырех матчах подряд.

Отметим, что безголевая серия "Араз-Нахчывана" в чемпионате страны достигла четырех игр. Но в этот неудачный период команда Эльмара Бахшиева дважды обыграла "Зиря" в другом соревновании - Кубке Азербайджана - 1:0, 2:0.