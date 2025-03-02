Азербайджанский футболист переходит в польский клуб

Еще один азербайджанский футболист будет играть в Польше.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Назим Мамедзаде, который в последнее время выступал за "Гробинья" в Латвии, согласился присоединиться к "Флоте", которая выступает в третьей польской лиге.

Мамедзаде уже подписал контракт с этим клубом до конца сезона.

Наш соотечественник уже вылетел в Польшу и подписал официальный контракт, его документы отправлены в федерацию, и он сможет сыграть в ближайших матчах. 24-летний футболист, способный играть на позиции защитника и полузащитника, выступал за "Ренову" (Северная Македония), "Морало", "Марино Луанко" (оба в Испании) и "Гробинью".

Отметим, что в Польше Рахиль Мамедов и Ренат Дадашов играют за "Радомяк", а Риджат Гараев - за "Чарни Поланец".