Азербайджанский футболист переходит в польский клуб
Еще один азербайджанский футболист будет играть в Польше.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Назим Мамедзаде, который в последнее время выступал за "Гробинья" в Латвии, согласился присоединиться к "Флоте", которая выступает в третьей польской лиге.
Мамедзаде уже подписал контракт с этим клубом до конца сезона.
Наш соотечественник уже вылетел в Польшу и подписал официальный контракт, его документы отправлены в федерацию, и он сможет сыграть в ближайших матчах. 24-летний футболист, способный играть на позиции защитника и полузащитника, выступал за "Ренову" (Северная Македония), "Морало", "Марино Луанко" (оба в Испании) и "Гробинью".
Отметим, что в Польше Рахиль Мамедов и Ренат Дадашов играют за "Радомяк", а Риджат Гараев - за "Чарни Поланец".
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