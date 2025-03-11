https://news.day.az/sport/1736030.html Азербайджанский боксер победила на чемпионате мира - ФОТО Еще один боксер сборной Азербайджана начала женский чемпионат мира в сербском Нише с победы. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Айнур Микаилова (57 кг) одержала победу над Хуршид Мохаммади (Афганистан) в 1/16 финала. Наш боксер решила судьбу боя в первом раунде. Она победила своего противника с полным преимуществом.
Азербайджанский боксер победила на чемпионате мира - ФОТО
Еще один боксер сборной Азербайджана начала женский чемпионат мира в сербском Нише с победы.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Айнур Микаилова (57 кг) одержала победу над Хуршид Мохаммади (Афганистан) в 1/16 финала.
Наш боксер решила судьбу боя в первом раунде. Она победила своего противника с полным преимуществом.
В 1/8 финала Микаилова встретится с Эсрой Йылдыз Кахраман (Турция), которая была освобождена от первого этапа. Встреча состоится 12 марта.
Отметим, что в третий день чемпионата мира на ринг выйдут два боксера сборной Азербайджана.
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