Азербайджанский боксер победила на чемпионате мира

Еще один боксер сборной Азербайджана начала женский чемпионат мира в сербском Нише с победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Айнур Микаилова (57 кг) одержала победу над Хуршид Мохаммади (Афганистан) в 1/16 финала.

Наш боксер решила судьбу боя в первом раунде. Она победила своего противника с полным преимуществом.

В 1/8 финала Микаилова встретится с Эсрой Йылдыз Кахраман (Турция), которая была освобождена от первого этапа. Встреча состоится 12 марта.

Отметим, что в третий день чемпионата мира на ринг выйдут два боксера сборной Азербайджана.