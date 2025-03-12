Состоялась жеребьевка ЧМ по мини-футболу в Баку
Сегодня состоялась жеребьевка чемпионата мира по мини-футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие прошло в отеле "Ritz Carlton Baku".
В турнире, который пройдет в мае в Баку, примут участие 32 команды, распределенные по 8 группам. Сборная Азербайджана, как хозяин турнира, попала в группу A, где ее соперниками стали Мавритания, Словения и Бахрейн.
Группы чемпионата мира:
Группа A: Азербайджан, Мавритания, Словения, Бахрейн
Группа B: Румыния, Франция, Чад, Узбекистан
Группа C: Венгрия, Украина, Англия, Турция
Группа D: Словакия, Болгария, Португалия, Индия
Группа E: Мексика, Черногория, Таиланд, Коста-Рика
Группа F: Казахстан, США, Босния и Герцеговина, Польша
Группа G: Чехия, Грузия, ОАЭ, Аргентина
Группа H: Сербия, Гана, Испания, Израиль
Отметим, что чемпионат мира стартует в Баку 21 мая, а победитель турнира определится 1 июня.
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