Состоялась жеребьевка ЧМ по мини-футболу в Баку

Сегодня состоялась жеребьевка чемпионата мира по мини-футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие прошло в отеле "Ritz Carlton Baku".

В турнире, который пройдет в мае в Баку, примут участие 32 команды, распределенные по 8 группам. Сборная Азербайджана, как хозяин турнира, попала в группу A, где ее соперниками стали Мавритания, Словения и Бахрейн.

Группы чемпионата мира:

Группа A: Азербайджан, Мавритания, Словения, Бахрейн

Группа B: Румыния, Франция, Чад, Узбекистан

Группа C: Венгрия, Украина, Англия, Турция

Группа D: Словакия, Болгария, Португалия, Индия

Группа E: Мексика, Черногория, Таиланд, Коста-Рика

Группа F: Казахстан, США, Босния и Герцеговина, Польша

Группа G: Чехия, Грузия, ОАЭ, Аргентина

Группа H: Сербия, Гана, Испания, Израиль

Отметим, что чемпионат мира стартует в Баку 21 мая, а победитель турнира определится 1 июня.