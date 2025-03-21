Рашад Елкиев вышел в полуфинал "Большого шлема"

Сегодня в Тбилиси начался турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день на татами вышли пять азербайджанских спортсменов.

60 кг

Мурад Мурадлы победил Жабу Папинашвили (Грузия), но далее уступил Энцо Жану (Франция).

66 кг

Рашад Елкиев выиграл у Луки Саганелидзе (Грузия), Франческо Каргнелутти (Италия) и Абдурахима Нутфуллоева (Узбекистан), выйдя в полуфинал.

Назир Талыбов уступил Лаше Надирадзе (Грузия).

52 кг

Айдан Велиева нанесла поражение Гал-Од Церентогтох (Монголия) и вышла в четвертьфинал, где проиграла Амандин Бушар (Франция).

Айдан перешла к блок утешения.

57 кг

Фидан Ализаде уступила Бьянке Реис (Бразилия).