Рашад Елкиев вышел в полуфинал "Большого шлема"
Сегодня в Тбилиси начался турнир "Большого шлема" по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день на татами вышли пять азербайджанских спортсменов.
60 кг
Мурад Мурадлы победил Жабу Папинашвили (Грузия), но далее уступил Энцо Жану (Франция).
66 кг
Рашад Елкиев выиграл у Луки Саганелидзе (Грузия), Франческо Каргнелутти (Италия) и Абдурахима Нутфуллоева (Узбекистан), выйдя в полуфинал.
Назир Талыбов уступил Лаше Надирадзе (Грузия).
52 кг
Айдан Велиева нанесла поражение Гал-Од Церентогтох (Монголия) и вышла в четвертьфинал, где проиграла Амандин Бушар (Франция).
Айдан перешла к блок утешения.
57 кг
Фидан Ализаде уступила Бьянке Реис (Бразилия).
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