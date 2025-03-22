"Лучшие моменты своей карьеры я пережил в "Карабахе""

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой первый матч в 2025 году против Гаити. На протяжении многих лет в Премьер-лиге Азербайджана выступало небольшое количество гаитянских футболистов. Самым известным и успешным из них, несомненно, является Вильд-Дональд Герье. 35-летний защитник, которого в нашей стране больше всего помнят по выступлениям в Премьер-лиге за "Карабах", также выступал за "Нефтчи" и "Зиря".

İdman.biz сообщает, что Герье сыграл 59 матчей за сборную Гаити, забив 10 голов. Левый вингер, не вызывавшийся в сборную с 2023 года, высказал свои мысли о предстоящем товарищеском матче в интервью пресс-службе АФФА. Он также вспомнил годы, проведенные в Азербайджане.

- Что вы можете сказать о товарищеском матче между сборными Азербайджана и Гаити?

- Я очень рад, что нашей сборной будет противостоять дорогая мне сборная Азербайджана. У нас очень хорошие игроки. На данный момент невозможно сказать, какая команда сильна, а какая слаба. Не сомневаюсь, что это будет интересная игра. Трудно предсказать, как пройдет матч и каков будет его результат. Если сборная Азербайджана хочет победить, ей придется много работать. Потому что гаитянская команда совсем не слаба. Желаю удачи обеим сборным. Хочу посмотреть на интересную игру в их исполнении. Верю, что болельщикам понравится этот матч. Что касается того, за какую команду я буду болеть, то буду болеть за обе. Потому что и Гаити, и Азербайджан - мой дом. Кто бы ни победил, я буду рад его успеху.

- Обе команды готовятся к отборочным матчам чемпионата мира 2026 года. Какую пользу принесет эта игра сборным Азербайджана и Гаити?

- По моему мнению, этот матч принесет большую пользу обеим командам. Готовясь к предстоящим официальным играм - отборочному этапу чемпионата мира - команды выбрали успешных соперников.

- В Азербайджане вы выступали за "Карабах", "Нефтчи" и "Зиря". Не жалеете, что не имеете возможности сыграть против Азербайджана за сборную Гаити?

- Мне очень жаль. Я бы даже сказал, что жалею, что сейчас не в составе сборной. Когда я был в национальной сборной, у меня не было возможности сыграть против Азербайджана. В прошлом я предпринимал попытки провести товарищеский матч между этими командами. Но это очень сложный процесс. Я разочарован тем, что не смогу принять участие в предстоящем матче.

- Планируете ли вы приехать в Азербайджан посмотреть игру?

- К сожалению, не смогу посмотреть этот матч в Азербайджане. И поэтому разочарован. Мне бы очень хотелось оказаться среди тех, кто будет смотреть матч на стадионе. Было бы здорово приехать туда в качестве комментатора или гостя. Потому что вернуться в Азербайджан - это одно из моих мечтаний. Клуб "Карабах" сыграл большую роль в моем развитии. Я также хотел бы выразить свою благодарность "Нефтчи" и "Зиря" и их болельщикам. Однажды меня признали лучшим иностранным футболистом года в Азербайджане. Лучшие моменты своей карьеры я пережил в "Карабахе". Успехи, которых мы там достигли, были великолепными. Я также передаю привет Гурбану Гурбанову, который способствовал моему становлению как футболиста. Я приехал в Азербайджан с другим менталитетом, и у меня были некоторые недостатки в характере. По этой причине он пошел на уступки, чтобы я смог адаптироваться там. Его требовательный характер изменил многое в моей жизни. Несмотря на то, что я несколько раз проявил недисциплинированность, главный тренер меня простил. Гурбан Гурбанов был для нас как отец. Он игнорировал мои ошибки и оказал мне большую поддержку.

- Вы один из первых гаитянских футболистов, приехавших в Азербайджан. Какие у вас воспоминания о нашей стране?

- У меня были замечательные дни в Азербайджане, я был очень счастлив. За годы работы там я ни разу не столкнулся с какой-либо опасностью или расизмом. Я уверен, что и в этой игре справедливая игра будет соблюдена на высоком уровне. Потому что я всегда получал любовь и доброту от народа Азербайджана и болельщиков там. Они не давали мне скучать. Я никогда не забуду их отношение. Азербайджан всегда в моем сердце. Уверен, что азербайджанский народ, любители футбола и местная федерация хорошо встретят наших футболистов. Это будет настоящая дружеская игра. Об Азербайджане я могу сказать только хорошее. Там родился мой сын, это гостеприимная и современная страна. Во время международных матчей в Азербайджане не происходит никаких неприятных инцидентов на поле или за его пределами. И на этот раз ничего негативного не произойдет. Я даже могу сказать прямо сейчас, что гаитянские футболисты будут чувствовать себя там как дома. Я им тоже это говорил. Я сообщил нашим игрокам, что они отправятся в прекрасную страну.

- Сборная Гаити не терпела поражений с октября 2023 года. Может ли тот факт, что ваша команда находится на подъеме, усложнить задачу нашей национальной сборной?

- Я согласен, что сборная Гаити сейчас в хорошей форме. Но думаю, что они могут играть лучше. Потому что их потенциал позволяет им достигнуть еще более успешных результатов. Они уже давно добиваются положительных результатов и продолжают расти. Вы сами в этом убедитесь во время игры. Конечно, сборная Азербайджана также будет бороться и легко не сдастся.

- Главным тренером сборной Азербайджана является известный португальский специалист Фернанду Сантуш. Как вы думаете, сможет ли он принести успех нашей национальной сборной?

- Я очень хорошо знаю его. Он один из экспертов, высказавших свое мнение в мировом футболе, и мы следим за его успешной деятельностью уже много лет. Не сомневаюсь, что это пойдет на пользу сборной Азербайджана. Просто понадобится время.

- Каких игроков сборной Гаити вы считаете наиболее опасными для нашей команды?

- В составе сборной Гаити есть такой опасный нападающий, как Фронтди Пьеро. Я думаю, вашей команде следует быть с ним осторожнее. Футболист высокого уровня, один из ведущих игроков национальной сборной. Он очень хорошо выступает в Греции в составе клуба АЕК. Рикардо Аде также очень опытный игрок. Он выделяется своим выступлением в чемпионате Эквадора. Он очень силён физически. По этим показателям я могу сравнить его с Кевином Мединой из "Карабаха". Несколько лет назад я даже рекомендовал Аде Карабаху. Также могу упомянуть Жан-Жака Денли, который играет в полузащите. Он молодой и талантливый футболист, выполняющий важную работу в полузащите. Короче говоря, в составе сборной Гаити очень хорошие игроки. Сформирована сильная команда, состоящая из молодых и опытных футболистов. Свидетелями этого станут и азербайджанские болельщики футбола. Возможно, некоторые считают, что потенциал нашей страны невелик. Но вы сами увидите, на что способна сборная Гаити. Конечно, в составе сборной Азербайджана также есть качественные игроки, которые доставят проблемы сопернику.