"Араз-Нахчыван" планирует сохранить легионера

Азербайджанская футбольная команда "Араз-Нахчыван" не намерена отпускать Рамона Мачадо, одного из ключевых игроков.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, представитель Нахчывана планирует продлить контракт с бразильским нападающим.

Работа в этом направлении уже ведется. Контракт Мачадо, ставшего одной из ключевых фигур команды, с "Араз-Нахчываном" истекает 30 июня 2025 года. Есть большая вероятность, что новый сезон он начнет в этом клубе. Сообщается также, что Мачадо хочет остаться в своей нынешней команде. В этом сезоне Мачадо забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 20 матчах.

До прихода в "Араз-Нахчыван" он выступал за "Ян Регенсбург", "Лахеаденсе", "Санта-Крус", "Боа Эспорте", "Понте Прета", "Жувентуде", "Итуано", "Санту Андре" (все - Бразилия), "Нефтчи", "Габала" и "Сабах" (Малайзия).