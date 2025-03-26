https://news.day.az/sport/1739888.html Олимпийские чемпионки из Китая выступят в Баку Команда Китая по художественной гимнастике выступит на Кубке мира, который пройдет 18-20 апреля в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на Национальной арене гимнастики выступит групповая команда, отпраздновавшая победу на Олимпиаде в Париже.
Олимпийские чемпионки из Китая выступят в Баку
Команда Китая по художественной гимнастике выступит на Кубке мира, который пройдет 18-20 апреля в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на Национальной арене гимнастики выступит групповая команда, отпраздновавшая победу на Олимпиаде в Париже. Состав коллектива обновился, но среди них будут грации, выигравшие золото Игр - Дин Синьи и Ван Ланцзынь.
В индивидуальном зачете заявлены две гимнастки. Среди них лидер команды Зилу Ванг, занявшая седьмое место в многоборье на Олимпиаде в Париже. Она является четырекратной призеркой чемпионата Азии и бронзовой медалисткой Азиатских Игр.
Также в заявку вошла Зихан Ванг.
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