https://news.day.az/sport/1747280.html Азербайджанский футболист сыграет в финале Кубка Албании Азербайджанский полузащитник Замиг Алиев вышел со своей командой "Эгнатиа" в финал Кубка Албании. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб Алиева выбил из борьбы "Партизани". Несмотря на домашнее поражение со счётом 0:1, "Эгнатиа" взяла реванш на выезде с тем же счётом.
Азербайджанский футболист сыграет в финале Кубка Албании
Азербайджанский полузащитник Замиг Алиев вышел со своей командой "Эгнатиа" в финал Кубка Албании.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб Алиева выбил из борьбы "Партизани". Несмотря на домашнее поражение со счётом 0:1, "Эгнатиа" взяла реванш на выезде с тем же счётом. Исход противостояния решился в дополнительное время, где команда азербайджанца забила решающий гол и вышла в финал турнира.
Замиг Алиев вышел в стартовом составе и провёл весь матч без замен.
В финале "Эгнатиа" встретится с "Динамо" из Тираны.
Решающий поединок состоится 1 мая.
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