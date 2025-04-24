Азербайджанский футболист сыграет в финале Кубка Албании

Азербайджанский полузащитник Замиг Алиев вышел со своей командой "Эгнатиа" в финал Кубка Албании.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб Алиева выбил из борьбы "Партизани". Несмотря на домашнее поражение со счётом 0:1, "Эгнатиа" взяла реванш на выезде с тем же счётом. Исход противостояния решился в дополнительное время, где команда азербайджанца забила решающий гол и вышла в финал турнира.

Замиг Алиев вышел в стартовом составе и провёл весь матч без замен.

В финале "Эгнатиа" встретится с "Динамо" из Тираны.

Решающий поединок состоится 1 мая.