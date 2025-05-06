Пять азербайджанских шахматистов входят в первую десятку Baku Open

Пять азербайджанских шахматистов входят в первую десятку главного турнира шахматного фестиваля Baku Open.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в топ-10 входят Хазар Бабазаде, Мурад Ибрагимли, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы и Мисретдин Искендеров, которые с 5,5 очками занимают соответственно 3-е, 4-е, 5-е, 6-е и 7-е места.

В восьмом туре главной неожиданностью стало поражение участника турнира претендентов Ниджата Абасова от Мурада Ибрагимли, который уступает ему 200 пунктов рейтинга. Ещё одно азербайджанское дерби состоялось между Айдыном Сулейманлы и Магомедом Мурадлы - партия завершилась вничью.

Лидирует по-прежнему серб Александар Инджич, набравший 6,5 очков. На пол-очка отстаёт Бадур Джобава из Грузии.