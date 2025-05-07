Стало известно, когда «Реал» объявит об отставке главного тренера

Мадридский "Реал" официально объявит об отставке главного тренера команды Карло Анчелотти сразу после матча 35-го тура чемпионата Испании против каталонской "Барселоны".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что досрочное расторжение контракта связано с тем, что Анчелотти уже договорился о сотрудничестве со сборной Бразилии. Планируется завершить процесс перехода до 18 мая - в этот день будет объявлен состав бразильцев на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Парагвая и Эквадора.

Сообщения в СМИ об отставке Анчелотти покинет свой пост после финала Кубка Испании, в котором "Реал" проиграл каталонской "Барселоне" (2:3, доп. время), а также вылета на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов от лондонского "Арсенала".

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 34 сыгранных туров, набрав 75 очков и на четыре балла уступая лидеру - "Барселоне".

Анчелотти с 2021 года является главным тренером испанской команды. Он - самый титулованный тренер в истории клуба - 15 выигранных трофеев.