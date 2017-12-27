Баскетболисты НБА разыграли аут за полсекунды до конца игры и вырвали победу - ВИДЕО
27 декабря 2017 11:19 394
"Финикс Санз" на последней секунде вырвал победу у "Мемфис Гриззлиз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Видео было опубликовано на странице лиги в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
За 0,6 секунды до конца встречи счет был 97:97. Решающий мяч был заброшен после удачно разыгранного хозяевами аута. Форвард Драган Бендер сделал точный пас на центрового Тайсона Чендлера, и тот эффектно положил мяч в корзину, принеся Финниксу победу - 99:97.
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