"ПСЖ" разгромил "Монако" и досрочно выиграл чемпионат Франции - ВИДЕО

В матче 33-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" дома нанес разгромное поражение "Монако" со счетом 7:1. У парижан по дублю оформили полузащитник Джовани Ло Сельсо и нападающий Анхель Ди Мария, а также забили форвард Эдинсон Кавани и хавбек Юлиан Дракслер, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

В составе монегасков отличился полузащитник Маркуш Лопеш, а также в свои ворота забил нападающий Радамель Фалькао.

"ПСЖ" набрал 87 очков и опережает "Монако" на 17 очков за пять туров до конца национального первенства. Таким образом, столичный клуб досрочно выиграл лигу 1. Это седьмой чемпионский титул парижан.

Чемпионат Франции

Лига 1

33-й тур

"ПСЖ" - "Монако" - 7:1 (4:1)

Голы: Ло Сельсо, 14 (1:0). Кавани, 17 (2:0). Ди Мария, 20 (3:0). Ло Сельсо, 27 (4:0). Маркуш Лопеш, 38 (4:1). Ди Мария, 58 (5:1). Фалькао, 76 - в свои ворота (6:1). Дракслер, 87 (7:1).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Берчиче, Ди Мария (Менье, 75), Ло Сельсо (Нкунку, 80), Рабьо (Диарра, 65), Пасторе, Дракслер, Кавани.

"Монако": Субашич, Туре, Раджи, Жемерсон, Жорже, Маркуш Лопеш (Диакаби, 75), Фабинью, Жоау Моутинью, Сидибе (Геззаль, 34), Лемар, Фалькао (Тилеманс, 82).

Предупреждения: Пасторе, 40. Фабинью, 61. Раджи, 61. Жоау Моутинью, 78.

Судья: Бюке.

15 апреля. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

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