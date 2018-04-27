Зрительница: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку организован достойно

Увидеть соревнования Кубка мира по художественной гимнастике воочию - большая удача. Об этом в пятницу Trend в кулуарах соревнований сказала зрительница Ольга Бабаева, передает Day.Az.

"Мне очень нравится выступления по художественной гимнастике, считаю, что увидеть воочию соревнования Кубка мира - большая удача. Подобные масштабные мероприятия по гимнастике посещаю третий раз, и могу сказать, что все организовано очень хорошо, достойно, прекрасный зал, который готов к соревнованиям", - добавила зрительница.

В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день пройдут квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представят Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

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