Азербайджанская гимнастка: Эмоции меня просто переполняют

Меня переполняют эмоции от выступления на моем первом взрослом Кубке мира в Баку. Об этом сказала Trend в пятницу азербайджанская гимнастка Вероника Гудис, передает Day.Az.

По словам гимнастки, она могла бы выступить лучше.

"Но это мой второй взрослый Кубок мира, первый в Баку. Надеюсь, в дальнейшем все будет намного лучше. Сейчас эмоции переполняют, публика сумасшедшая. Огромное спасибо всем. Настроена хорошо, хочется выступать, работать. Мне все это нравится", - сказала Гудис.

В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

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