Испанская гимнастка: Работа Федерации гимнастики Азербайджана достойна благодарности

Деятельность Федерации гимнастики Азербайджана достойна благодарности. Об этом сказала Trend в пятницу испанская гимнастка Полина Березина на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Я впервые нахожусь в Баку. Мне очень понравился город, а зал еще больше - он такой красивый", - сказала Березина.

Гимнастка отметила, что работа Федерации гимнастики Азербайджана заслуживает наибольшей благодарности.

"В Баку очень уютно, здесь приятно соревноваться благодаря работе организаторов. А еще зрители поддерживают всех, кто выходит на арену, это помогает выступать", - сказала Березина.

Гимнастка назвала своей целью хорошее выступление.

"Необходимо выступить так, как готовилась, а далее все будет зависеть от судей и соперниц. Но отмечу, что все же главная соперница на этом турнире - это я сама. Прежде всего, нужно перебороть саму себя, чтобы стать лучше", - сказала гимнастка.

В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

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