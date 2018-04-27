Польская гимнастка: Условия для гимнастов в Баку просто великолепные

Национальная арена гимнастики в Баку просто великолепна. Об этом сказала в пятницу Trend польская гимнастка Наталья Вишневска, передает Day.Az.

"Я впервые приехала в Баку. Мне очень понравилась ваша Национальная арена гимнастики - в Польше таких арен нет. Отмечу, что мне очень приятно выступать здесь", - сказала Вишневска.

Рассказывая о своих выступлениях, польская спортсменка отметила, что ей необходимо работать над допущенными ошибками.

"В целом мне понравилось выступление, но я могла бы сделать все лучше. Это мой первый Кубок мира, и я очень нервничаю. Сейчас я понимаю, что мне нужно больше тренироваться, чтобы в будущем выступать лучше", - сказала Вишневска.

В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

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