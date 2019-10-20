Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

Недавно Вахид поделился на своей странице видео, снятым в Губе. Ролик отразил осень в этом прекрасном уголке Азербайджана, показав яркие краски листвы, буйство рек и водопадов, крутость скал.

Отметим, что данное видео собрало огромное количество восторженных комментариев пользователей соцсети.

Н. Гасымова

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