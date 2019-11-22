Думаете о Баку, как о следующем месте вашего отпуска? Многие туристы считают, что столица нефтедобывающей страны имеет высокие цены, но это далеко не так. Баку может быть доступным для всех, кто хочет насладиться его гостеприимством, сообщает Day.Az со ссылкой на AzerNews.

В Азербайджане есть современные аэропорты, поэтому многие направляются в Баку именно воздушными путями. О других видах транспорта, таких как поезд, автобус, велосипед, автостоп часто забывают.

Чтобы увидеть все красоты города, лучше оставаться в центре столицы. Для этого можете поискать хостелы в Баку. Их здесь пока не так уж и много, но их можно найти с помощью популярных сайтов для путешественников. Цены начинаются от 30 манатов.

Вы также можете воспользоваться услугами гостевых домов, где можно остаться наедине с собой, но цена и атмосфера не сравнятся с тем, что вы можете получить в хостеле.

После того, как вопрос с жильем решен, вы, вероятно, захотите перекусить. В Баку есть много мест, где можно вкусно и дешево поесть. Вы обязательно должны обратить внимание на уютные рестораны, где подают национальные блюда. Здесь вы можете насладиться вкусными шашлыками и национальными супами по доступным ценам.

Если же вы не особо голодны, можете заглянуть в местные кафе, или же "чайхану", где вам подадут ароматный чай в стакане "армуды".

Теперь вы, наверное, захотите прогуляться по городу. Вы будете приятно удивлены ценами на общественный транспорт и такси.

Также вы можете побывать в музеях, которых довольно много в городе. Некоторые из них совершенно бесплатные, как например единственный в своем роде музей миниатюрной книги. Так же можете побывать в музее истории Азербайджана и музее ковра, где раз в месяц устраивают день открытых дверей.

При покупке сувениров не забывайте торговаться. На этом вы можете хорошо снизить цену.

Вы также обязательно должны побывать на Приморском бульваре, за что тоже не нужно платить деньги. Здесь очень приятно гулять по вечерам.

На большинство выставок в Баку вход свободный. Вы также должны побывать в футуристическом Центре Гейдара Алиева, который был разработан известным архитектором Захой Хадид.

Баку - очень компактный город, так что вы можете обойти за один день очень много достопримечательностей. Можете для удобства взять напрокат велосипед.

Не забудьте также съездить на пляж Каспийского моря, если будете в Баку в теплое время.

Баку - очень гостеприимный и дружелюбный город. Все будут готовы вам помочь, независимо от того, что вам нужно и какое время суток.