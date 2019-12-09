Tufandag Mountain Resort, который расположен в Габале, дал старт лыжному сезону для тех, кто хочет встретить зиму с новыми эмоциями в самых живописных горах Кавказа, вдали от серого и напряженного климата города.

В этом году Tufandag Mountain Resort порадует лыжников рядом новшеств, чтобы сделать разнообразным отдых для тех, кто предпочитает активное времяпровождение на природе. В новом лыжном сезоне гостей Tufandag Mountain Resort ожидает "тюбинг" - скольжение на подушках, которое станет любимым занятием, как детей, так и взрослых. Недавно введенный в эксплуатацию бугельный подъемник сделает подъем и спуск с гор более безопасным и комфортным. Катание по канатной дороге и на лыжах по сверкающему и покрытому словно пушистыми облаками заснеженному склону горы, участие в активных турах на квадроциклах, наслаждение ночным катанием на природе и другие развлечения ожидают гостей комплекса.

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